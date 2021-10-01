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Власти Камчатки планируют запустить стандарт "зеленых закупок" для госсектора

Как отметил глава региона Владимир Солодов, закупка товаров, которые отвечают критериям экологичности, будет иметь приоритет по сравнению с остальными

ТАСС, 1 октября. Власти Камчатки намерены запустить стандарт "зеленых закупок" для госсектора региона, при котором экологичные товары будут иметь приоритет при оформлении таких закупок, сообщил на Алтайском экологическом форуме в пятницу губернатор Камчатки Владимир Солодов.

"Мы планируем запустить стандарт "зеленых закупок" для госсектора, когда закупка товаров, соответствующих критериям экологичности, будет иметь приоритет по сравнению с другими. Есть экспертные оценки, что по основным сферам это не приведет к удорожанию закупок, но позволит на деле реализовать приоритет экологичности для региона", - сказал Солодов.

Глава Камчатки также рассказал участникам форума о проектах, которые не были реализованы именно из-за возможного негативного эффекта на экосистему региона. "Мы отказались от проекта строительства ГЭС на реке Жупанова, рыбоводного канала на Кроноцком озере и целого ряда других проектов. Мы теряем определенное эконмическое развитие, рабочие места, но сохраняем несоизмеримо больше", - сказал Солодов.

В Республике Алтай на территории агропарка "Амза" и в Горно-Алтайском государственном университете 1 и 2 октября впервые проходит Алтайский экологический форум, посвященный современным тенденциям "зеленой" экономики в регионах России. Среди тем мероприятия: "Россия - биосферный резерват планеты. Горный Алтай - самый чистый регион России"; "Экология как драйвер развития экономики"; "Новые экотренды: курс на зеленую экономику и устойчивое развитие"; "Экологические традиции Алтая: культурный код для развития региона, России и мира"; "Прогнозирование и передовые технологии в экологии".

Теги
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир Викторович
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