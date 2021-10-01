Глава закрытого города Озерск заразился коронавирусом

ЧЕЛЯБИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Глава закрытого города атомщиков Озерска (Челябинская область) Евгений Щербаков заразился коронавирусом. Информацию об этом ТАСС в пятницу подтвердили в пресс-службе городской администрации.

"Это правда. Глава частично по видеосвязи и по телефону управляет городом. Кроме того, те его обязанности, которые требуют обязательного присутствия, исполняет первый заместитель главы Озерского городского округа Иван Сбитнев", - сказали в пресс-службе.

На странице главы города в социальной сети "ВКонтакте" написано, что коронавирус у него протекает "без сложных симптомов".

В Озерске расположено входящее в Росатом производственное объединение "Маяк" - предприятие, где производятся изотопы, хранится и утилизируется отработанное ядерное топливо.

По данным областного Минздрава на 30 сентября, с начала пандемии в регионе подтверждено 97 535 случаев заражения коронавирусом. Всего 82 884 пациента выздоровели и выписаны из больницы. Продолжают лечение 9 949 человек. В регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах, требование социального дистанцирования, усиление санитарных правил, дезинфекции.