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Пандемия COVID-19

В Москве могут закрыть на 90 суток ТРЦ "Океания"

В торговом центре выявили нарушения мер по борьбе с распространением коронавируса

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Торгово-развлекательный центр "Океания" в Москве может быть закрыт на 90 суток за нарушения мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщил в пятницу журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

"В ходе проведения ежедневных рейдов объединением было установлено, что в торгово-развлекательном центре "Океания", расположенном по адресу: ЗАО, Кутузовский проспект, д. 57, большое количество посетителей находилось без средств индивидуальной защиты. На кассах в отдельных магазинах осуществлялось обслуживание посетителей без масок либо с масками, надетыми ненадлежащим образом (на подбородке). Администрацией торгово-развлекательного центра не приняты исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований", - сказал Поплавский.

Он добавил, что за выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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