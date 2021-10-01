Техническая группа не выявила нарушений в системе онлайн-голосования на выборах в Москве

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Техническая группа не выявила нарушений в ходе работы системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве, которые могли бы повлиять на итоги голосования 17-19 сентября, сообщается в пятницу на сайте Общественной палаты столицы.

"Техническая группа, образованная Общественным штабом по наблюдению за выборами в Москве по инициативе и при участии партии КПРФ, не смогла подтвердить выдвинутые версии о возможных нарушениях в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). <...> В результате анализа техническая группа не смогла выявить присутствие нарушений в ходе работы системы ДЭГ, повлиявших на итоговый результат голосования, а выдвигаемые экспертами версии о "подозрительном" поведении графиков связаны с внешними факторами, к примеру, временем информационных рассылок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для всесторонней проверки результатов ДЭГ было также организовано взаимодействие с экспертами, представляющими интересы различных кандидатов и партий. Задачами, поставленными перед участниками технической группы, были перепроверка корректности подсчета результатов ДЭГ и оценка выдвигаемыми кандидатами и экспертами сомнений и версий о возможных нарушениях.

"Для анализа техническая группа использовала открытую базу данных блокчейн, опубликованную в обзервере, - в ходе голосования в нее попадали все транзакции. Приватный ключ, опубликованный после окончания голосования, позволяет любому желающему расшифровать их и убедиться в корректности подсчета голосов. Также оператор системы предоставил членам технической группы частично зашифрованную закрытую базу данных блокчейн, в которой хранятся только последние по времени голоса избирателей. Это позволило провести дополнительную сверку и убедиться в том, что транзакции учтены верно и голоса остались неизменными", - говорится в сообщении.