Песков призвал сообщать в Минобороны в случае фактов дедовщины в воинской части Свободного

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал Комитет солдатских матерей России обращаться в Минобороны в случае жалоб на дедовщину в воинской части закрытого города Свободный в Свердловской области, где в конце сентября погибли два срочника.

Комментируя слова представителя комитета о возможной дедовщине и неуставных отношениях в этой части, Песков сказал журналистам, что видел сообщения об этом в СМИ.

"Мы не знаем, насколько они соответствуют действительности. И в данном случае мы исходим из того, что в первую очередь и Комитет солдатских матерей, и кто бы то ни было могут обращаться в Министерство обороны, оно предоставляет такую возможность и охотно идет на контакты", - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что в этой воинской части погибли два солдата срочной службы. Один из них покончил с собой, другой - заблудился, отклонившись от маршрута патрулирования. Он был найден мертвым, погиб от удара током от опоры ЛЭП, на которую забрался, чтобы осмотреться.