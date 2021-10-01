В регионах Центральной России 2-3 октября потеплеет до 15-16 градусов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Повышение температуры воздуха на 2-4 градуса, по данным синоптиков, ожидается 2-3 октября в значительной части Центрального федерального округа (ЦФО). Так, в Воронежской, Липецкой, Рязанской и ряде других областей воздух прогреется до 15-16 градусов. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Как рассказал ТАСС дежурный синоптик Гидрометцентра по Воронежской области Андрей Гусев, в регионе ожидается существенное потепление.

"В ближайшие два дня в регионе будет без дождей, днем в Воронеже - до плюс 14 градусов, по области - до плюс 16 градусов, по ночам - плюс 1-6 градусов. А с 8 октября будет потепление до 17 градусов, по югу области еще выше, также без дождей", - сказал Гусев, добавив, что после 8 октября возможно похолодание до плюс 10 градусов.

Аналогичная погода - около плюс 15 градусов тепла и без осадков - прогнозируется на 2-3 октября в Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской областях.

"3 октября будет переменная облачность, температура воздуха ночью - до плюс 6 градусов, днем - до плюс 15 градусов", - сообщили в ЦГМС по Рязанской области.

В Белгородской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях в субботу и воскресенье потеплеет в среднем на 3 градуса - до плюс 12-13 градусов, осадки также маловероятны.

"2 и 3 октября ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер переменный до 2-7 м/с, температура воздуха ночью - до плюс 5-6 градусов, днем - плюс 13 градусов", - отметили в ЦГМС по Тульской области.

По данным сайта Гидрометцентра России, 2 и 3 октября регионы ЦФО будут находиться в области повышенного атмосферного давления, в связи с этим осадки маловероятны, но ночью и утром в отдельных районах возможно образование тумана.