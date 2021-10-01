Губернатор Югры поручила перевести работников бюджетных организаций на удаленку

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 октября. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова поручила руководителям бюджетных организаций региона перевести с 4 октября сотрудников на удаленную работу из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

По данным регионального оперативного штаба, в Югре с начала сентября ежедневно растет суточное число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Если 6 сентября их число составило 139, то 1 октября - 183, что соответствует показателям конца января 2021 года.

"С понедельника (4 октября) необходимо настроить работу каждого подразделения, включая подведомственные организации, в дистанционном формате. Заболеваемость растет, жесткость проявлений инфекции тоже достаточно серьезная. Прошу обратить внимание на вопросы эпидемиологической безопасности, включая работу общественного транспорта, производственную деятельность", - сказала Комарова в пятницу в ходе заседания правительства Югры.

Глава региона поручила рабочей группе регионального оперативного штаба провести заседание с участием всех заинтересованных лиц, включая представителей бизнес-структур, в ходе которого следует еще раз обратить внимание на необходимость жесткого соблюдения всех принятых норм, правил и протоколов по мероприятиям, связанным с нераспространением новой коронавирусной инфекции.

По данным оперштаба, на 1 октября общее количество заразившихся в регионе превысило 75,3 тыс., выздоровели 71,7 тыс. человек, умерли 1 100 пациентов.