Путин поручил разработать концепцию создания платформы психологической помощи школьникам

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил разработать концепцию создания онлайн-платформы психологической помощи для школьников и их родителей, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству РФ разработать концепцию создания цифровой платформы, предназначенной для оказания психологической помощи несовершеннолетним гражданам, их родителям (законным представителям)", - говорится в списке поручений главы государства по итогам встречи с представителями общественности, состоявшейся 25 августа.

Кабмину также поручается представить предложения о финансировании расходов, связанных с созданием и функционированием этой платформы, за счет средств, предусмотренных на реализацию нацпроекта "Образование".

Кроме того, президент распорядился обеспечить актуализацию Концепции развития психологической службы в системе образования в РФ на период до 2025 года и плана мероприятий по реализации этого документа.

О встрече с общественностью

В конце августа на встрече по видеосвязи с представителями общественности Путин поддержал идею создания онлайн-платформы психологической помощи. С таким предложением выступила член Общественной палаты РФ, директор Института изучения детства, семьи и воспитания Наталья Агре. По ее словам, к этому сервису можно подключить лучших психологов и дать возможность школьникам инкогнито задать любой вопрос.

"Очень интересное предложение, очень своевременное", - ответил президент. По его словам, к сожалению, Россия пока "немножко отстает" от тех стран, которые "самым активным образом используют возможности психологических служб и специалистов в этой области". Путин добавил, что современный мир насыщен информацией, этот фон "бывает очень сложным, особенно для детей".

Со своей стороны глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что психологов сейчас не хватает. "Создание такой платформы как раз многие вопросы может решить", - сказал министр.