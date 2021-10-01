В Чувашии с 10 октября введут QR-коды для посещения кафе и спортзалов

ТАСС, 1 октября. Наличие QR-кодов станет обязательным в Чувашии при посещении заведений общественного питания, спортивных и досуговых объектов с 10 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале главы республики Олега Николаева.

"На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение, что с 10 октября использование QR-кодов обязательно при посещении заведений общественного питания, спортивных и досуговых мест", - сказано в сообщении.

Уточняется, что для проверки сертификатов о вакцинации будет использоваться специальное приложение. При этом электронный QR-код не потребуется, если у человека на руках будет справка о вакцинации.

В четверг сообщалось, что власти Чувашии дополнительно направят на борьбу с коронавирусом из резервного фонда республики свыше 57 млн рублей.

По сведениям министерства здравоохранения Чувашии, с начала года коронавирус подтвержден у 17 496 жителей республики. На сегодняшний день на стационарном лечении находятся 2 901 человек, амбулаторную помощь получают более 6 000 пациентов. По данным на 30 сентября, к вакцинации против новой коронавирусной инфекции приступили более 323 000 жителей республики.

По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в Чувашии выявлен 34 051 случай коронавируса. Выздоровели 30 786 человек, умерли 2 325 пациентов с подтвержденной инфекцией.