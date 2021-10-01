Турпоток в Крым в сентябре составил 1 млн человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Турпоток в Крым за сентябрь составил 1 млн человек, превысив с начала года 8 млн туристов. Об этом в пятницу в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

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Ранее власти и эксперты отмечали, что турпоток в регион в этом году может стать рекордным за весь постсоветский период.

"В сентябре в Крыму отдохнули свыше 1 млн туристов, что соответствует уровню 2020 года и на 35% больше, чем в сентябре 2019 года. Количество работающих коллективных средств размещения в сентябре составило порядка 800 объектов общей вместимостью более 130 тыс. мест", - написал глава республики.

Аксенов уточнил, что всего за 9 месяцев с начала года турпоток в Крым составил 8,3 млн туристов. Это на 25% выше уровня аналогичного периода 2019 года. Из общего количества туристов 62% прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 30% - авиасообщением, 8% - по железной дороге.

"С увеличением числа туристов усиливается ответственность перед жителями и гостями Крыма за предоставление безопасного отдыха. Консультационный мониторинг объектов туристической сферы на соблюдение требований Роспотребнадзора, проводимый Министерством курортов и туризма Республики Крым по моему поручению, показал свою эффективность и будет продолжен", - добавил Аксенов.