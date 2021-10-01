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Прокуратура проверит информацию о ребенке с инвалидностью, высаженном из автобуса в Казани

Отец мальчика ранее сообщил в телевизионном сюжете, что кондуктор высадил его сына, потому что у того закончились деньги на транспортной карте

КАЗАНЬ, 1 октября. /ТАСС/. Прокуратура проверит информацию о том, что в Казани кондуктор высадила из автобуса ребенка с инвалидностью. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

"Прокуратура проверит информацию об инциденте с ребенком с инвалидностью в Казани. Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям кондуктора и при наличии оснований примет меры реагирования", - сообщили в прокуратуре.

Ранее на местном телевидении появился сюжет, где отец мальчика рассказал, что его сына кондуктор высадил из автобуса, потому что у него закончились деньги на транспортной карте, и ему пришлось четыре часа до дома идти пешком.

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