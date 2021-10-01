Глава КБР вышел из самоизоляции

НАЛЬЧИК, 1 октября. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков вышел из самоизоляции и приступил к работе в обычном режиме, коронавирус у него не обнаружен. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства региона.

"Сегодня Казбек Коков приступил к работе в обычном режиме. Четырехкратное ПЦР-тестрирование показало отрицательный результат на наличие коронавируса у главы региона. В июне руководитель республики завершил полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции", - сообщили в пресс-службе.

29 сентября глава Коков ушел на самоизоляцию до уточнения диагноза сотрудника, у которого имеется подозрение на коронавирусную инфекцию.