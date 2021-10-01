Минэкологии Татарстана не прогнозирует критического обмеления Куйбышевского водохранилища

КАЗАНЬ, 1 октября. /ТАСС/. Уровень Куйбышевского водохранилища не понизится ниже минимальной навигационной отметки до завершения сезона 20 ноября. Так считают в Минэкологии Татарстана.

В сентябре было зарегистрировано четыре случая посадки на мель судов на Волге. Как рассказали в региональном министерстве, в 2021 году зафиксировали минимальное количество атмосферных осадков и аномальную жару в летний период. Это стало причиной снижения притоков в водохранилища Волжско-Камского каскада, которые в том числе обеспечивают водными ресурсами регионы нижней Волги.

"До завершения навигации <...> уровень водохранилища не понизится ниже минимальной навигационной отметки 49,0 м БС (Балтийской системы высот). На 20 ноября, согласно прогнозным расчетам, уровень не снизится ниже отметки 50,0 м БС", - сообщили в Минэкологии Татарстана.

В министерстве уточнили, что минимальный уровень воды для навигации на Куйбышевском водохранилище 49 м БС при норме 53 м БС. Минимальный уровень предполоводной сработки - 48,0 м БС.

Как сообщили ТАСС в Минэкологии региона, снижение уровня воды не повлияет на рыбу в водоеме.

"Рыба уходит в более глубокие слои воды на зимний период", - уточнили в министерстве.

Куйбышевское водохранилище на реке Волге расположено на территории Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Самарской и Ульяновской областей, площадь его зеркала превышает 3 тыс. квадратных километров, а полный объем - 58 млрд кубометров.