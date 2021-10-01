В Северной Осетии разработана программа по водоснабжению и водоотведению

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 октября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии разработали программу модернизации объектов водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики в пятницу.

"В Северной Осетии разработана программа модернизации объектов водоснабжения и водоотведения", - говорится в сообщении.

По причине высокого износа сетей в населенных пунктах республики происходит большое количество утечек и аварийных ситуаций.

По данным Министерства ЖКХ, топлива и энергетики Северной Осетии, обеспеченность качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения в республике составляет 86%. Самый низкий показатель обеспечения качественной питьевой водой в Алагирском районе - 23%. Проблему качества воды в республике на встрече с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло обозначил и президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что республике не справиться своими силами с проблемами водоснабжения и водоотведения и порекомендовал включаться в федеральные программы.