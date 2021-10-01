В Железноводске 8 октября пройдет форум по стратегии развития Северного Кавказа

ПЯТИГОРСК, 1 октября. /ТАСС/. Международный форум "Северный Кавказ: стратегия региона и стратегии бизнеса" соберет в начале октября в Железноводске Ставропольского края свыше 300 участников, в том числе в онлайн-формате. Эксперты из Германии, Швейцарии, России и Армении обсудят вопросы развития территорий в СКФО, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе городской администрации.

"В Железноводске 8 октября пройдет международный форум "Северный Кавказ: стратегия региона и стратегии бизнеса". В форуме примут участие эксперты из Германии, Швейцарии, Азербайджана, Казахстана, Армении, Абхазии и других стран, всего более 300 человек, в том числе в онлайн-формате", - говорится в сообщении.

Главной темой станет взаимодействие власти и бизнеса в процессе разработки и реализации стратегий развития территорий, а также вопросы вовлечения граждан и их объединений в решение вопросов территориального развития на примере Железноводска. Организатором форума выступает Северо-Кавказский институт РАНХиГС при поддержке горадминистрации.

"Такого рода форумы необходимы для обмена мнением в решении задач развития территорий и развития взаимодействия власти, бизнеса и общества. А особое внимание будет уделено формированию позитивного имиджа и увеличения туристической привлекательности всего Северного Кавказа и, конечно, нашего Железноводска", - сказал глава Железноводска Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.