Петербургский метрополитен планирует закупить "холодный туман" для борьбы с COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. ГУП "Петербургский метрополитен" объявил конкурс на закупку средств для дезинфекции объектов метро с помощью технологии "холодного тумана" с начальной стоимостью 272 млн рублей. Распыление воздуха с частичками дезинфектора планируют применять для борьбы с коронавирусом, следует из данных портала госзакупок.

"Оказание услуг по профилактической дезинфекции пассажирских помещений с применением некоррозийных или низкокоррозийных дезинфицирующих средств путем одновременной обработки воздуха, горизонтальных, вертикальных и боковых поверхностей ("холодный туман") на станциях ГУП "Петербургский метрополитен". Цель услуги: профилактика и борьба с инфекционными заболеваниями (в т.ч. COVID-19)", - говорится в проектной документации.

Дезинфекция станций метро "холодным туманом", согласно проекту контракта, будет проводиться с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года один раз в день. В случае ухудшения эпидемиологических условий число ежедневных обработок планируют доводить до двух. Для распыления воздуха с мелкими частицами специальных средств планируется использовать генераторы "холодного тумана".

В качестве основания для осуществления закупки указывается постановление правительства Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и ряд других нормативных актов, связанных с пандемией коронавируса.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 октября 2021 года. Итоги аукциона метрополитен подведет 25 октября.