РПЦ набирает волонтеров для работы в "красных зонах" ковидных госпиталей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Синодальный отдел по благотворительности Русской православной церкви объявил новый набор волонтеров для работы в "красных зонах" ковидных госпиталей. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе отдела.

"Заболеваемость растет. В России третий день подряд зафиксировали рекорд смертности от коронавируса. Говорят о четвертой волне, увеличилось число больниц, готовых принять добровольцев, а число добровольцев, к сожалению, уменьшилось <...>, - приводят в пресс-службе слова председателя отдела епископа Верейского Пантелеимона (Шатова). - Я хотел бы попросить всех, кто хочет помогать страдающим людям, записаться на курсы добровольцев "красных зон". Там очень нужна наша помощь".

Он сказал, что на первый призыв церкви о наборе волонтеров для работы в "красных зонах" в начале июля "откликнулись сотни замечательных людей самых разных профессий". Сейчас же это число уменьшилось в связи с завершением сезона отпусков и занятости людей.

Для волонтеров организуют курсы на базе учебного центра больницы святителя Алексия из трех занятий по основам ухода за больными и духовным основам милосердия.