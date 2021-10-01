Карачаевск получит 80 млн рублей на благоустройство парка "Зеленый остров"

ЧЕРКЕССК, 1 октября. /ТАСС/. Проект парка "Зеленый остров" в городе Карачаевске Карачаево-Черкесии получит 80 млн рублей на благоустройство территории, где появятся специальные зоны для отдыха, спортивные площадки и кафе, рассказал ТАСС куратор конкурсной заявки Ренат Хатуаев.

"По итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях Карачаевск в числе победителей. Совсем скоро начнется благоустройство общественной территории "Зеленый остров". На работы город получит 80 млн рублей", - рассказали в администрации.

На "Зеленом острове" появится открытый музей, где будут расположены найденные на территории республики артефакты, а также мобильная мастерская. Для гостей и жителей города будут обустроены главная площадь, сцена, зоны для отдыха, веревочный парк, теннисные столы, мангальная, волейбольная и баскетбольная площадки, парковка.

В рамках проекта будет оборудовано кафе с летней террасой и пирсом общей площадью более 130 кв. м, зона продажи и проката спортивного оборудования. Появится туристический центр, где будет осуществляться продажа экскурсий, уникальных изделий, сувениров, проводиться мастер-классы.