{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Семья из Ульяновской области получила автомобиль после рождения десятого ребенка

Многодетная семья Макаровых проживает в Павловском районе региона

УЛЬЯНОВСК, 1 октября. /ТАСС/. Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских в пятницу вручил многодетной семье, в которой воспитываются десять детей, автомобиль. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.

"В Ульяновской области семья из Павловского района получила автомобиль за рождение десятого малыша в семье. Ключи сегодня вручил врио губернатора Алексей Русских", - отметили в пресс-службе.

По информации министерства, супруги Владимир и Ярослава Макаровы несколько лет назад переехали с Украины в Россию. Многодетная семья Макаровых сейчас проживает в Павловском районе, в семье воспитываются семь дочерей и трое сыновей. Дети активно участвуют в региональных и всероссийских конкурсах. Например, сын Назарий занял второе место во всероссийском конкурсе по рисованию, третье - в областном конкурсе "Студент года - 2020" в номинации "Творческая личность".

Самой младшей дочери в семье в декабре будет два года, старшей в ноябре исполнится 21 год. Мама Ярослава Макарова рассказала журналистам, что в планах семьи изначально было четверо детей. "Ну, планы немножко сдвинулись, мы пошли дальше", - поделилась она.

Макарова отметила, что автомобиль будет очень нужен. Пассажирская "Газель" теперь сможет вместить сразу всю большую семью. "Мы живем далеко - в Павловском районе (граница Ульяновской области с Пензенской и Саратовской областями - прим. ТАСС). Детей вывозим на разные мероприятия, теперь будем использовать новый автомобиль", - уточнила она.

Теги
РоссияУльяновская область
Путин наградил членов экипажа учебного парусного судна "Паллада"
Президент России отметил их большой вклад в подготовку и проведение кругосветного плавания
Читать полностью