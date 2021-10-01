Семья из Ульяновской области получила автомобиль после рождения десятого ребенка

УЛЬЯНОВСК, 1 октября. /ТАСС/. Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских в пятницу вручил многодетной семье, в которой воспитываются десять детей, автомобиль. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.

"В Ульяновской области семья из Павловского района получила автомобиль за рождение десятого малыша в семье. Ключи сегодня вручил врио губернатора Алексей Русских", - отметили в пресс-службе.

По информации министерства, супруги Владимир и Ярослава Макаровы несколько лет назад переехали с Украины в Россию. Многодетная семья Макаровых сейчас проживает в Павловском районе, в семье воспитываются семь дочерей и трое сыновей. Дети активно участвуют в региональных и всероссийских конкурсах. Например, сын Назарий занял второе место во всероссийском конкурсе по рисованию, третье - в областном конкурсе "Студент года - 2020" в номинации "Творческая личность".

Самой младшей дочери в семье в декабре будет два года, старшей в ноябре исполнится 21 год. Мама Ярослава Макарова рассказала журналистам, что в планах семьи изначально было четверо детей. "Ну, планы немножко сдвинулись, мы пошли дальше", - поделилась она.

Макарова отметила, что автомобиль будет очень нужен. Пассажирская "Газель" теперь сможет вместить сразу всю большую семью. "Мы живем далеко - в Павловском районе (граница Ульяновской области с Пензенской и Саратовской областями - прим. ТАСС). Детей вывозим на разные мероприятия, теперь будем использовать новый автомобиль", - уточнила она.