Путин наградил за борьбу с COVID нескольких российских медиков посмертно

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно за вклад в борьбу с коронавирусом медсестры из Оренбургской области, врача Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге и фельдшера из Тюменской области. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, наградить: Орденом Пирогова Авакумян Надежду Андылясовну - врача Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина" (посмертно) <…>, Улумбекову Марину Николаевну - медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская больница" города Гая, Оренбургская область (посмертно)", - говорится в тексте документа.

Также посмертно награждена фельдшер "Городской больницы №5" Тюменской области Эльвира Федорова.

Кроме того, орденом Пирогова будут награждены два сотрудника Липецкой городской больницы №4 - старшая медсестра Наталья Басова и заведующая отделением стационара Наталья Шило. Орден также присвоен ассистенту кафедры Московского государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова Александре Васильевой.