Путин наградил членов экипажа учебного парусного судна "Паллада"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении членов экипажа учебного парусного судна (УПС) "Паллада", завершившего в августе 149-й рейс, который был посвящен экспедиции Витуса Беринга, за большой вклад в подготовку и проведение кругосветного плавания. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в подготовку и проведение кругосветного плавания учебного парусного судна "Паллада" наградить: орденом Почета Зорченко Николая Кузьмича - капитана учебного парусного судна "Паллада", <…> медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени Раменского Владимира Ивановича - старшего помощника капитана (по учебной работе) учебного парусного судна "Паллада", <…> Холдобо Петра Владимировича - старшего механика учебного парусного судна "Паллада", - говорится в документе.

Также медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены старший боцман (парусный мастер) Николай Абрамов, старший помощник капитана Александр Кочанов и капитан-дублер Сергей Толовиков.

Ранее сообщалось, что Учебное парусное судно (УПС) "Паллада" завершило 149-й рейс, который был посвящен экспедиции Витуса Беринга. В экспедиции приняли участие курсанты нескольких вузов, в том числе Дальрыбвтуза, Дальневосточного мореходного училища, Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа, Камчатского государственного технического университета и Керченского государственного морского технологического университетов. Всего 106 курсантов.

"Паллада" была построена в 1989 году. Фрегат имеет почетный статус участника крупных международных регат и морских фестивалей в Европе, Америке, Австралии и Азии, где члены экипажа всегда удостаивались высоких наград. "Паллада" также является кандидатом на внесение в Книгу рекордов Гиннесса как самое быстроходное парусное судно в мире. Оно способно идти на своих парусах со скоростью свыше 18 узлов.