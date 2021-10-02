"Аэрофлот" выполнил первый в 2021 году рейс по маршруту Москва - Якутск - Москва

ТАСС, 2 октября. Авиакомпания "Аэрофлот" в субботу выполнила первый в 2021 году рейс из Москвы в Якутск и обратно, сообщила пресс-служба аэропорта Якутска в своем аккаунте в Instagram.

"Сегодня авиакомпания "Аэрофлот" выполнила первый в 2021 году рейс из Москвы в Якутск и в обратном направлении. С 2 октября 2021 года прямые рейсы будут выполняться ежедневно (кроме воскресенья) на воздушном судне Boeing 737-800", - говорится в сообщении.

До 31 октября в Якутск самолет будет прибывать в 08:10 по местному времени (02:10 мск) и вылетать в 09:30 (03:30 мск). Во время осенне-зимней навигации в Якутск самолет будет прибывать в 06:00 (00:00 мск) и вылетать в Москву в 07:20 (01:20 мск).

В сообщении уточняется, что в Якутске в субботу температура воздуха составляет минус один градус, идет легкий снег. Воздушные суда перед вылетом обрабатываются противообледенительной жидкостью.