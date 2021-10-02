Кабмин упростил подачу документов на получение средств реабилитации через госуслуги

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Правительство России утвердило новый порядок подачи полного пакета документов на получение технических средств реабилитации и других мер поддержки граждан с инвалидностью через портал госуслуг. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила в субботу пресс-служба кабмина.

"Сейчас в дистанционной форме можно отправить только заявление. После этого все равно требуется лично принести в органы соцзащиты оригиналы документов, подтверждающих право на получение той или иной услуги, - поясняется в сообщении. - Новый сервис портала упростит этот процесс. Сканы всех документов можно будет прикреплять к заявлению и в электронном виде отправлять в органы соцзащиты. После рассмотрения заявки в личный кабинет придет направление на получение нужного средства реабилитации или услуги".

Эта мера распространяется на получение таких средств реабилитации, как слуховые аппараты, кресла-коляски, синтезаторы речи, протезы, ортезы, а также услуги сурдоперевода и тифлосурдоперевода, услуг собаки-проводника. В сообщении также отмечается, что будет упрощен процесс получения компенсации расходов. Порядок получения средств реабилитации также распространяется на ветеранов, нуждающихся в протезно-ортопедических средствах.

"Принятое решение - часть масштабной работы, которую ведет правительство по переводу госуслуг в электронный вид, чтобы гражданам не приходилось тратить время на посещение инстанций и подачу бумажных документов", - отмечается в сообщении кабмина.