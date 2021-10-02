Коэффициент распространения ковида в России увеличился до 1,09

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу продолжил рост и увеличился до 1,09, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Впервые с 6 июля показатель превысил единицу во всех десяти регионах с наибольшим количеством заразившихся.

В Иркутской области индикатор равен 1,01, в Свердловской - 1,02, в Подмосковье, Ростовской области и Красноярском крае - 1,03, в Воронежской и Самарской областях - 1,05, в Нижегородской области - 1,06. В Москве коэффициент подскочил до 1,21, а в Санкт-Петербурге - до 1,25.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.