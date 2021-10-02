В Москве стартовал молодежный форум "Наследие"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Молодежный форум "Наследие" открылся в субботу в Москве. В этом году мероприятие проходит в четвертый раз, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В этом году в конкурсной программе будут участвовать более 100 студентов столичных вузов. К ним присоединятся участники из регионов - Казани, Самары, Владимира, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Крыма. Для них организаторы подготовили отдельное задание. Ребятам предстоит создать концепцию развития одного из объектов культурного наследия своего города так, чтобы он стал точкой притяжения для местных жителей и туристов. Награждение победителей пройдет в конце ноября", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Форум "Наследие" - образовательный проект столичного департамента культурного наследия, организованный в партнерстве с ведущими вузами столицы. За три года в нем приняли участие свыше 12 тыс. человек. Главная цель мероприятия - популяризация культурного наследия и знаний об особенностях его сохранения.

"Студентам столичных вузов в рамках конкурса предложат в течение двух месяцев разработать проекты реставрации и интеграции в жизнь мегаполиса ансамбля Московского императорского воспитательного дома - крупнейшего здания дореволюционного периода", - говорится в сообщении.

Студентов разделили на несколько междисциплинарных команд так, чтобы в каждой из них были представители разных специальностей: реставраторы, архитекторы, историки, социологи, урбанисты, экономисты, юристы и менеджеры. Кроме того, в этом году к участию в форуме впервые присоединились ученики университетской гимназии МГУ имени М. В. Ломоносова. Школьники войдут в команды на равных со студентами.

В образовательной части форума пройдут лекции, мастер-классы, а также консультации экспертов в области архитектуры, реставрации, урбанистики, истории, экономики, права, управления и социологии. Со студентами встретятся собственники объектов культурного наследия, инвесторы, практикующие реставраторы, архитекторы и ученые.