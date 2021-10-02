Три ведущих вуза УрФО представят округ в грантовой программе "Приоритет-2030"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Три ведущих вуза Уральского федерального округа (УрФО) - Уральский федеральный университет (УрФУ), Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) и Тюменский государственный университет (ТюмГУ) - поборются за грант до 1 млрд рублей, защитив программы развития по исследовательским трекам программы "Приоритет-2030" в Москве. Об этом сообщил в субботу представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

"В годы Великой Отечественной войны Урал гостеприимно принял десятки вузов научно-исследовательских институтов, эвакуированных из Москвы, Ленинграда и центральной части страны. С этого времени большой Урал стал необъемлемой и знаковой частью советской, а потом и российской науки. Сегодня из 54 российских вузов, рекомендованных к защите проектов по спецчасти федеральной программы "Приоритет 2030", три университета представляют ведущие научные школы УрФО. Нам есть чем гордиться, и есть что сегодня сказать в российской и мировой науке", - процитировал Якушева аппарат полпредства.

УрФУ и ЮУрГУ представляют интересы округа в треке "Исследовательское лидерство", они уже защитили свои программы. По мнению ректора УрФУ Виктора Кокшарова, чьи слова приводит аппарат полпредства, за последнее десятилетие вуз повысил научную продуктивность в 10 раз. Следующим шагом, к которому стремится университет, станет формирование им глобальной исследовательской повестки.

Челябинский вуз нацелен на цифровую трансформацию металлургических и машиностроительных предприятий Урала и России. Стратегический проект ЮУрГУ предусматривает создание цифровых двойников, беспроводных сенсорных систем с самодиагностикой, методов обработки данных на основе искусственного интеллекта и квантовых технологий, уточнил ректор вуза Александр Шестаков.

ТюмГУ претендует на грант в треке "Территориальное и/ или исследовательское лидерство", защиты по которому пройдут 2-3 октября. "В рамках наших проектов внесем вклад в обеспечение продовольственной безопасности путем разработки новых технологий и продуктов для диагностики и контроля вредоносных агентов, будем решать задачи управления микробиомами растений и животных для решения проблем растениеводства, займемся инжинирингом био- и экосистем, разработкой и внедрением новых технологии повышения биосеквестрации в лесном и сельском хозяйстве", - цитирует аппарат полпредства ректора вуза Ивана Романчука.

Минобрнауки России объявило о запуске программы "Приоритет 2030" 24 июня, она направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021-2025 годы и 2025-2030 годы. В конце сентября комиссия Минобрнауки России отобрала в программу 106 университетов из 49 городов страны. Эти учреждения получат базовую часть гранта в размере 100 млн рублей. Еще 15 университетов получили статус кандидата на участие в программе.