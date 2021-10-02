Садовничий: формат конкурса "Учитель года" можно улучшить и модернизировать

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 октября. /ТАСС/. Формат всероссийского конкурса "Учитель года России" можно улучшить и модернизировать, заявил ТАСС ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, член большого жюри заключительного этапа конкурса Виктор Садовничий.

"Всегда можно улучшать, совершенствовать. Я думаю, это предложение будет обсуждаться обязательно. Думаю, что этот конкурс приобрел хороший опыт работы, а дальше можно совершенствовать", - заявил Садовничий.

По его словам, конкурс позволил выявить выдающихся учителей. "Он дал выдающихся учителей, которые сыграли большую роль в своих регионах. Потому что все они становились очень известными людьми, директорами, руководителями образования. И вот эта плеяда - это, конечно, лучшее учительство страны. Поэтому конкурс позитивный, возможна и его модернизация, улучшение, преобразование", - добавил ректор МГУ.

В свою очередь советник министра просвещения, декан факультета педагогического образования МГУ, член большого жюри Виктор Басюк отметил, что формат конкурса должен меняться, но важным остается его содержание.

"Мне кажется, что если мы на 31 конкурс наш посмотрим, то у нас нет одинаковых конкурсов. И здесь, наверное, все-таки веяния времени дают о себе знать. Если у нас сегодня пришли в жизнь информационные технологии, все больше набирает понимание направление публичности, открытости, то и конкурс в этом направлении должен меняться. У меня нет ощущения того, что он станет совсем иным, другим, потому что основа конкурса - это не форма его проведения, это то содержание, которое педагог демонстрирует. Поэтому будет то же самое - демонстрация профессионального опыта учителя, но более современными, иными формами", - сказал Басюк ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссией Госсовета России по направлению "Образование" обеспечить с 2022 года проведение всероссийского конкурса "Учитель года России" в формате телешоу.

О конкурсе

Всероссийский конкурс "Учитель года России" проводится ежегодно среди преподавателей российских школ. Его цель - выявление и поощрение наиболее талантливых учителей, распространение их опыта и повышение престижа труда педагогов.

Абсолютным победителем "Учителя года России - 2020" стал преподаватель из Ростовской области Михаил Гуров, поэтому в 2021 году финальный этап конкурса проводится в Ростове.