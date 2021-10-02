Власти Ставрополья заявили, что четверть ресторанов игнорируют регистрацию по QR-кодам

СТАВРОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Четверть предприятий общественного питания Ставрополья игнорируют систему регистрации посетителей по QR-кодам, либо используют ее редко. Об этом сообщил руководитель краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.

"На сегодняшний день все предприятия общественного питания получили QR-код. Активно его используют 76%, это 1 570 объектов. В некоторых случаях отмечается полное игнорирование системы или же за неделю проверяют посетителей менее 50 раз в 500 предприятиях, это 24%", - написал он в субботу в "Инстаграме"

Круглосуточный порядок регистрации по QR-коду начал действовать в организациях общественного питания Ставрополья в январе 2021 года. Ранее губернатор края Владимир Владимиров подписал распоряжение о введении штрафов для предприятий, игнорирующих систему. Глава региона отметил, что регистрация посетителей позволяет избежать создания очагов заражения коронавирусом.

"Нам поручено контролировать, как организации общественного питания соблюдают требования по использованию пропускной системы с применением QR-кодов. <…> Когда на предприятии неоднократно фиксируется нарушение в части игнорирования противоэпидемических требований, составляется материал (административный - прим. ТАСС). Он направляется в Роспотребнадзор для принятия соответствующих мер. 9 материалов были уже направлены для приостановки деятельности объектов общепита до 90 суток", - отметил Полюбин.

На Ставрополье с начала пандемии зафиксировано 86 555 случаев коронавируса, выздоровели 68 056 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в больницах умерли 3 075 человек.