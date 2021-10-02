Синоптики предупредили москвичей о "барической горе" в начале следующей недели

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Явление "барической горы", которое характеризуется максимальным повышением показателей атмосферного давления, ожидает жителей Москвы в начале грядущей недели. Об этом сообщается на портале "Метеовести", который предоставляет прогнозы от центра погоды "Фобос".

"Уже сегодня утром в столице обновлен суточный рекорд высокого атмосферного давления. <...> В последующие дни давление продолжит повышаться и выйдет на максимум в начале новой недели. В понедельник и вторник показания барометров достигнут 768 мм рт. ст., что на 20-22 единицы выше нормального. Виртуально такое высокое атмосферное давление можно проиллюстрировать погружением в шахту глубиной около 220 метров", - говорится в публикации.

Как отметили синоптики, рекордно высокие показатели атмосферного давления в столице будут обновляться в течение четырех дней. "Эта серия из пяти рекордов подряд может стать самой продолжительной в октябре", - прогнозируют специалисты.

Ожидается, что с 6 октября начнется постепенное ослабление антициклона и, как следствие, атмосферное давление начнет снижаться.