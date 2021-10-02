Рост турпотока за пять лет в регионах СКФО составил до 150%

НАЛЬЧИК, 2 октября. /ТАСС/. Число туристов в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) планомерно увеличивается, за последние пять лет рост составил до 150%. Об этом сообщила журналистам находящаяся с рабочей поездкой в Кабардино-Балкарии руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"В регионах Северного Кавказа в последние пять лет видим планомерный рост турпотока. Он от 20% до 150% вырос практически по всем субъектам. Если говорить про КБР, турпоток с 2015 года вырос в два раза", - сказала она.

Ранее сообщалось, что увеличение количества туристов на 30-40% ожидают на курортах Северного Кавказа по итогам текущего года по сравнению с допандемийным 2019 годом. Всего, как ожидается, горные курорты Северного Кавказа посетят около миллиона человек. По итогам первых шести месяцев 2021 г. турпоток в регион вырос на 85% по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года. Разница в показателях с 2020 годом еще больше - рост составил 99%.