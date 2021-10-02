В Дахадаевском районе Дагестана открыли первый туристический хаб

МАХАЧКАЛА, 2 октября. /ТАСС/. Первый туристический хаб открыли в Дахадаевском районе Дагестана. Мероприятие приурочили к 90-летию муниципалитета, сообщили в субботу ТАСС в правительстве Дагестана.

"Открытие первого туристического хаба состоялось сегодня в Дахадаевском районе в рамках празднования 90-летнего юбилея муниципалитета. В церемонии разрезания красной ленты принял участие председатель правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов, актив района. Общий объем инвестиций составил до 7 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, хаб представляет собой место для остановки и отдыха туристов. "Здесь предусмотрены места для размещения туристов, санитарная зона, объекты общественного питания, детская игровая зона, смотровая площадка и т. д", - добавили в правительстве региона.

Там уточнили, что обустройство хаба еще продолжается, объект возведен по программе "Развитие туристического кластера в Дагестане" за счет частно-государственного финансирования.