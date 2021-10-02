Туристическая инфраструктура в ООПТ Ленобласти находится на высоком уровне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) в Ленинградской области оснащены необходимой для развития туризма инфраструктурой на высоком уровне, регион может быть интересен не только российским туристам, но и путешественникам из других стран. Такое мнение высказала на пресс-конференции в ТАСС директор инициатив по развитию туризма, экологии и климату Агентства стратегических инициатив (АСИ) Ольга Захарова.

Эксперты АСИ посетили Ленинградскую область и ознакомились с туристическим маршрутом "Карельский перешеек: 3 дня на побег", который стал финалистом Всероссийского проекта по проектированию концептуальных туристических маршрутов в регионах Российской Федерации "Открой свою Россию".

"Меня впечатлила инфраструктура, которая есть, она правда качественная, у вас есть гостиницы в разных локациях. У вас на особо охраняемых природных территориях созданы маршруты, смотровые вышки, места для пикников оборудованы, это меня поразило. Я много смотрю разных локаций, разных территорий, и то, что я увидела, это сделано прямо по уму. <…> Я уверена, что огромное количество людей даже не представляют, что у вас есть, и пришло время показать это не только в России, но и нашим международным гостям", - сказала она.

Захарова отметила, что Ленинградская область способна стать одним из популярнейших туристических мест в России. Во время прохождения маршрута по Карельскому перешейку эксперты АСИ получили большое количество отзывов от пользователей "Инстаграм", заинтересовавшихся туризмом в регионе.

На пресс-конференции заместитель председателя областного отделения общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы" Наталья Калягина рассказала, что финалистами программы "Открой свою Россию" стали три маршрута в Ленинградской области. Маршрут, пройденный экспертами АСИ, пролегает через заказники "Линдуловская роща" и "Раковые озера". Маршрут "Путь к себе" познакомит туристов с церквями и монастырями региона. Также в финал вошел водный маршрут, предусматривающий семидневное путешествие по островам Ленинградской области. В ближайшее время маршруты будут доработаны и после этого билеты на туры поступят в продажу.

Участники пресс-конференции также обсудили проблемы внутреннего туризма. Как отметила Захарова, необходимо повышать качество туристической инфраструктуры, прежде чем популяризировать туризм в регионах. "Прежде чем звать к себе гостей, необходимо создать ту минимальную инфраструктуру, которая будет регулировать туристические потоки, которая будет создавать комфорт для людей", - пояснила она.

О программе

Финалистами проекта "Открой свою Россию" стали 33 автора 66 маршрутов, проходящих по 36 регионам. Финалисты - продюсеры впечатлений и их команды - станут участниками акселерационной программы, в которую войдут модули, посвященные стратегическому видению турпродукта и формированию его образа, созданию бизнес-моделей и актуальных ценностных предложений.

Проект проводится в рамках реализации Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 года. Организатором проекта выступило АСИ при поддержке Ростуризма, Министерства экономического развития РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства культуры РФ, оператором - Агентство стратегического развития "Центр".