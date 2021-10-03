Экс-участница "Тату" Елена Катина сообщила о воссоединении группы

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Бывшая солистка российской группы "Тату" Елена Катина в субботу сообщила о воссоединении группы на своей странице в Instagram.

"Официальный трибьют "Тату" состоится весной 2022 года", - написала исполнительница. В видеообращении певица уточнила, что вторая солистка коллектива Юлия Волкова также примет участие в концерте.

Также Катина сообщила, что вскоре на одной из стриминговых площадок появится сериал о группе с участием исполнительниц. Она обещала позднее подробнее рассказать о проекте.

Музыкальная группа "Тату" была создана в 1999 году, тогда в ней состояли 14-летняя Юля Волкова и 15-летняя Лена Катина. Коллектив был популярен в России и за ее пределами, выступал на "Евровидении" в 2003 году. В 2009 году Волкова и Катина начали сольные карьеры, группа распалась.