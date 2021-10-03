Telegraph: Великобритания сократит до девяти число стран в красном списке

ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. Власти Великобритании намерены значительно сократить количество стран так называемого красного списка, по прибытии из которых необходимо провести десять дней на карантине в специальных гостиницах за свой счет. Об этом сообщила в субботу газета The Sunday Telegraph.

По ее данным, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон планирует уже в ближайшие дни объявить о том, что из 54 стран, которые сейчас находятся в стоп-листе, в нем останутся всего девять. Как говорится в статье, из красного списка будут удалены такие важные для британцев направления для отдыха, как Бразилия, Мексика и Южная Африка. Полностью привитым от коронавируса британцам по возвращении из этих стран не понадобится не только платить за карантин в отеле, но и вообще самоизолироваться.

При этом гражданам этих государств по прибытии в королевство все равно придется провести 10 дней на самоизоляции, однако не обязательно в отеле, что до сих пор обходится примерно в £2 285 (225 тыс. рублей по текущему курсу). Это вызвано тем, что Великобритания допускает послабления лишь в отношении тех, кто был привит зарегистрированными в королевстве вакцинами компаний AstraZeneca, Pfizer, Moderna, а также Johnson & Johnson.

"Мы ожидаем резкого сокращения красного списка. Есть вероятность, что в нем останется всего девять стран", - сказал неназванный источник издания в британском правительстве.

Конец светофорной системе

С 4 октября так называемая светофорная система въезда в Великобританию, предусматривающая разные требования к путешественникам, прибывающим в королевство из стран, включенных в зеленый, желтый или красный списки, будет пересмотрена и упрощена. Останется красный список стран и территорий "повышенного риска", где распространены новые штаммы коронавируса. Требования к путешественникам из всех остальных стран с понедельника будут зависеть от наличия прививки и типа использованной вакцины. Для некоторых путешественников это будет означать ужесточение ограничений, так как в настоящий момент даже непривитые лица не должны соблюдать карантин и сдавать дополнительные анализы, возвращаясь в Великобританию из немногочисленных стран, входящих в зеленый список.

Полностью привитые туристы по-прежнему смогут избежать домашнего карантина, но с октября также будут сдавать меньше дорогостоящих анализов. С 4 октября для них упразднят анализ перед вылетом в Великобританию, а с 22 октября они смогут сделать лишь недорогой или вовсе бесплатный экспресс-тест вместо дорогостоящего ПЦР-анализа, вернувшись в Англию.

Для граждан России с 4 октября ничего не изменится. Перед поездкой в Великобританию нужно будет сдать тест на коронавирус, а по прибытии в королевство провести 10 дней на самоизоляции и сдать два ПЦР-теста - на второй и восьмой день.