В Железноводске начали строить семейный санаторий премиального класса

ПЯТИГОРСК, 3 октября. /ТАСС/. Семейный санаторий премиального класса на 120 мест начали строить в Железноводске. Стоимость проекта, который планируется запустить в 2022 году, оценивается в более 400 млн рублей, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"В поселке Иноземцево города-курорта Железноводска частный инвестор приступил к реализации проекта по созданию первого на Кавминводах семейного санатория класса премиум. На территории трех гектаров, в дубовом бору, планируется построить 10 коттеджей на 120 койко-мест с семейными апартаментами для семей с детьми с отдельными входами, терассами, уютными лужайками и уличными открытыми бассейнами", - сказал Моисеев.

По его словам, стоимость проекта - более 400 млн рублей. Семейный санаторий примет первых отдыхающих уже в 2022 году.

"Фактически это будет мини-город на территории санатория, где возможно будет приехать с семьей и в комфортных условиях, в полном уединении, в семейном кругу провести свой отдых. При этом воспользоваться всей санаторно-курортной инфраструктурой и пройти соответствующее лечение. Сейчас мы видим резкий рост спроса на санаторный семейных отдых. Этим как раз сейчас активно занимаемся с целью стать региональным центром семейного туризма и туризма выходного дня",- рассказал Моисеев.

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 24 санатория и 15 гостиниц. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия.