Под Вологдой возрождается древнее село XV века

ВОЛОГДА, 3 октября. /ТАСС/. Власти Вологодской области восстановят до конца 2022 года на средства федерального гранта исторический центр села Верховажье в 250 км от Вологды, где с середины XIX века проводилась одна из лучших в России ярмарок, Алексеевская, сообщил ТАСС глава села Андрей Макаровский.

"Историческому сельскому поселению Верховажье более 500 лет, мы решили участвовать во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Благодаря помощи московских архитекторов, активности наших жителей мы подготовили проект, тщательно его проработали и победили в конкурсе. На федеральные средства до конца 2022 года будет благоустроена центральная площадь Верховажья, где с середины XIX века проводилась знаменитая и одна из лучших на Русском Севере Алексеевская ярмарка. Мы ее возродили в 2001 году и проводим ежегодно, только в прошлом и в этом году не проводили из-за пандемии", - сказал Макаровский.

Будет благоустроена центральная площадь - участок на берегу реки Ваги, который включает Соборную площадь, березовую рощу и Театральный дворик. Планируется создать прогулочные зоны, детскую площадку, места для отдыха. До конца года разработают проект, весной начнутся работы, чтобы успеть провести их за лето. Работы проведут за счет гранта в 50 млн рублей в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", добавил Макаровский.

Итоги V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях подвели в августе в рамках форума "Среда для жизни: город и вода". На рассмотрение жюри поступило 307 конкурсных заявок из 73 субъектов России, которые впоследствии прошли отбор экспертов в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии, охраны культурного наследия и археологии. Межведомственная рабочая группа отобрала 160 финалистов-победителей из 65 субъектов России. Причитающиеся им гранты используют на создание и благоустройство рекреационных пространств, реконструкцию культурных объектов и исторических центров. Конкурс проводится в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" с 2018 года. По данным пресс-службы правительства Вологодской области, регион участвует в конкурсе четвертый год подряд, и каждый год у них есть победители.

Село Верховажье входит в перечень исторических поселений России, где сохранилось большое количество объектов культурного наследия, один из знаковых - Успенский собор, построенный в 1798 году. Верховажье впервые упоминается в документах в 1471 году. Верховажские купцы активно торговали в Архангельске, Москве, Ярославле, Костроме, Вологде, доходили до Сибири и Китая, поставляя хлеб, мясо, меха, овчину, лен. Там действовали кожевенный завод, бумажная и спичечная фабрики, лесопильня, мельница. С начала 2000-х годов в селе ежегодно проводится Алексеевская ярмарка, которая в XIX века собирала до 12 тыс. торговцев, а в наши годы привлекает ремесленников из разных регионов страны.