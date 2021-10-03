Около 65 тыс. туристов отметили 72-летие КНР в курортном городе Санья на Хайнане

По ее данным, 1 октября, когда жители всего Китая активно празднуют эту важную дату, организовывая многочисленные мероприятия, заполняемость местных гостиниц в среднем превысила 60%, что на 10 процентных пунктов выше, чем днем ранее. Аналогичный показатель для отелей, расположенных на берегу моря и в популярных туристических зонах, превысил 76%. Несмотря на то что на Хайнане уже давно нет ни одного случая заражения коронавирусом, власти сохраняют усиленные меры эпидемиологического контроля. В частности, при посещении магазинов, парков и прочих мест большого скопления людей необходимо просканировать "код здоровья".

Как и в прошлые годы, большой популярностью среди приезжающих в Санья пользуется дайвинг. В эти выходные отдыхающие в аквалангах снимали различные патриотические ролики, в том числе с развертыванием государственного флага, чтобы "через глубину моря выразить свои искренние чувства по отношению к родине". Среди прочих примечательных клипов, сделанных ныряльщиками в честь достижений КНР, - видео, имитирующее высадку китайских космонавтов на Луну.

"При содействии хайнаньского филиала Китайской академии наук мы пригласили туристов совершить бесплатные поездки на рифы и принять участие в высаживании кораллов", - рассказал представитель курортной зоны на острове Учжишань, который расположен недалеко от береговой линии Санья и известен в КНР как излюбленное место отдыха любителей подводного плавания.

1 октября тысячи жителей страны собрались на пляжах Санья, чтобы на морском берегу отпраздновать День образования КНР. Многие из них исполнили революционные песни и танцы времен основания Нового Китая, а также современные патриотические произведения.

Санья - ведущий китайский курорт, где, согласно результатам переписи населения 2021 года, проживают уже более 1 млн человек. Среднегодовая температура воздуха в этом городе составляет 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии превышает 200 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для отдыха островов. Все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтенный туризм и пляжный отдых.