Сочи до конца года планирует принять на 300 тыс. больше туристов, чем прогнозировалось

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Власти Сочи рассчитывают до конца года принять 6,8 млн туристов, сообщил в воскресенье мэр города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале. Это на 300 тыс. человек больше, чем прогнозировалось ранее.

"Мы рассчитываем, что турпоток будет сохраняться и по итогам года составит 6,8 млн человек", - написал глава Сочи.

Ранее власти и эксперты прогнозировали, что туристический поток за 2021 год составит 6,5 млн человек. Но спрос на отдых на курорте продолжает расти. В Сочи уже отдохнули 5,7 млн гостей. Это больше, чем в рекордный 2019 год.

"По итогам девяти месяцев 2021 года доходы от санаторно-курортной отрасли составили уже свыше 1 млрд рублей", - добавил Копайгородский.