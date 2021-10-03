В Крыму выявили 421 случай заражения коронавирусом за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. В Крыму за сутки выявили 421 случай заражения новым коронавирусом. Об этом в воскресенье сообщается на сайте министерства здравоохранения региона.

С 1 июля в течение двух месяцев в Крыму ежедневно фиксировали более 300 случаев. С 30 августа уровень впервые опустился ниже этого показателя, однако в конце сентября статистика по распространению коронавируса в Крыму вернулась к летним показателям и перешагнула отметку в 400 новых случаев в сутки.

"За 2 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрирован 421 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 80 487 положительных на COVID-19", - говорится в сообщении. Уточняется, что на коронавирус в Крыму за сутки были протестированы 7 497 человек. Выздоровевших за сутки - 135 человек.

По данным Минздрава Крыма, всего с начала пандемии новым коронавирусом заразились более 80 тыс. человек. Выздоровели почти 69 тыс. человек, умерли около 2,6 тыс. пациентов.