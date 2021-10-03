Статус "Достояние Среднего Урала" начнут присваивать в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал предложение региональной общественной палаты об учреждении статуса "Достояние Среднего Урала". Его будут присваивать ежегодно 17 января, написал он в воскресенье в своем Instagram.

"Когда ко мне обратилась наша общественная палата с идеей об учреждении статуса "Достояние Среднего Урала", я сразу согласился. Церемонию подведения итогов будем проводить каждый год в День образования Свердловской области, 17 января", - написал губернатор.

По его словам, предлагать варианты кандидатов смогут все жители Свердловской области, а выбирать те, которые получат такой статус, будут эксперты. "Есть такие ценности, которые очень точно характеризуют Свердловскую область, выделяют нас среди других регионов и территорий. Это хранители нашей самобытности и уникальности. И есть люди, которые их придумали, создали, воплотили. Так, Павел Петрович Бажов и его сказы - навечно символ Среднего Урала. <…> В этом же ряду, безусловно, Свердловский рок-клуб, отряд "Каравелла" и его создатель Владислав Петрович Крапивин, волейбольная "Уралочка" и Николай Васильевич Карполь", - добавил Куйвашев.