В марше памяти Бабьего Яра в Киеве участвуют около 500 человек

КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Около 500 человек идут в воскресенье колонной от кинотеатра "Киевская Русь" в украинской столице к мемориалу "Менора", установленному на территории Бабьего Яра. Шествие проходит как акция памяти погибших от рук нацистов.

Многие участники марша, в числе которых и приезжие из разных стран, держат в руках цветы. В колонне присутствует большое количество детей. "Мы привезли детей из школ Запорожья, Житомира, Белой Церкви, Брацлава, Миргорода", - сообщил в комментарии изданию "Страна" один из организаторов мероприятия.

"На Украине нет ни одной еврейской семьи, у которой кто-то не лежал бы в таких ярах по всей стране. В каждом городке, в каждой деревне, в каждом селе есть такие яры, и в этих ярах лежат члены наших семей. У меня лежат родственники здесь и еще 27 человек - в Житомире", - сказал он.

У мемориала "Менора" по окончании марша будет прочитана поминальная молитва.

Трагедия Бабьего Яра

С понедельника на Украине проходят памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яре. 29 сентября в стране ежегодно отмечается День памяти жертв Бабьего Яра. Мероприятия продлятся до 7 октября.

Урочище Бабий Яр - место массовых убийств гражданского населения нацистами и украинскими коллаборационистами, главным образом евреев, цыган (ромов), а также советских военнопленных. За два дня 29 и 30 сентября 1941 года нацисты расстреляли в овраге 33 771 человека (это число не включает малолетних детей до трех лет, которых тоже убивали в эти два дня).

Массовые расстрелы в Бабьем Яре и в расположенном рядом Сырецком концлагере проводились оккупационными войсками гитлеровской Германии до освобождения Киева в ноябре 1943 года. Данные о числе погибших разнятся. Так, украинские исследователи считают, что только евреев здесь было убито около 150 тыс., а всего - до 200 тыс. человек. На Нюрнбергском процессе в 1946 году, согласно выводам специальной государственной комиссии по расследованию нацистских преступлений в период оккупации Киева, приводились данные о более чем 100 тыс. погибших.