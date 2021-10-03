В Железноводске появятся первые заправки для электромобилей

ПЯТИГОРСК, 3 октября. /ТАСС/. Первые в регионе Кавказских Минеральных Вод заправки для электромобилей установят в Железноводске (Ставропольский край). Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе городской администрации.

"Администрация Железноводска приступила с Корпорацией ПСС, одним из крупнейших отечественных производителей зарядной инфраструктуры, к обсуждению проекта по созданию в городе-курорте зарядных станций для электроавтомобилей. Планируется установка четырех зарядных станций в курортной зоне Железноводска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Ставропольском крае насчитывается 800 электроавтомобилей. "Эксперты прогнозируют ежегодный трехкратный прирост числа электроавтомобилей. И хотя на сегодняшний день в Железноводске всего три электроавтомобиля, необходимо уже сейчас развивать инфраструктуру для электрического транспорта. Ведь это экологически чистый транспорт, а экологическая чистота крайне важна для наших природных лечебных факторов. Если в Железноводске будут установлены четыре быстрые электрические заправки, то это закроет потребность города в зарядной инфраструктуре на несколько лет вперед и привлечет к нам дополнительный туристический трафик", - отметил глава Железноводска Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.