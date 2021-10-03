Битву за освобождение Карелии 1944 года реконструировали в Калевальском районе

ТАСС, 3 октября. Реконструкция батальных сцен освобождения Карелии 1944 года прошла в воскресенье в 14 км от поселка Калевала в памятном месте Кис-Кис, где проходил рубеж обороны советских войск в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие состоялось в рамках международного проекта программы приграничного сотрудничества России и Евросоюза "Маленький человек на большой войне", сообщил ТАСС начальник отдела международного сотрудничества Карельского научного центра (КарНЦ) РАН Павел Петров.

"Мероприятие связано с военно-исторической реконструкцией, посвященной годовщине освобождения Карелии от немецко-фашистских захватчиков. Военная реконструкция проводится в рамках большого международного проекта, который называется "Маленький человек на большой войне". Его цель - не показывать военно-политические моменты в истории, но продемонстрировать жизнь и быт на фронте и в тылу простого человека как с советской, так и с финской стороны. Военной реконструкцией мы хотим показать, как люди воевали", - рассказал представитель КарНЦ, который выступил одним из организаторов мероприятия.

В разыгранной баталии приняли участие около 80 любителей военной истории из Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Мурманска. В ходе реконструкции использовалось оригинальное историческое оружие, а также бронетранспортер. Бой провели на памятном месте, откуда в 1944 году советские войска перешли в наступление и освободили от врагов территорию Карелии. Сейчас оно находится под охраной государства: в память о событиях тех лет здесь установлен мемориал - пушка на монументе и скульптура воина.

В рамках международного проекта территорию мемориала благоустроили. В следующем году аналогичные работы проведут и на других мемориальных объектах в Калевальском районе.

О проекте "Маленький человек на большой войне"

Международный проект продлится до конца 2022 года. Три его основные цели - это развитие туризма на военно-историческую тематику, повышение квалификации людей, которые связаны со сферами туризма и культуры по обе стороны границы, а также реконструкция и ремонт нескольких военно-исторических объектов на территории Карелии. Работы по реконструкции будут проводиться и на небольшом мемориале в память о павших финских воинах, который находится на российской территории в километре от мыса Кис-Кис. В рамках проекта этим будет заниматься финская сторона, но из-за коронавирусных ограничений они смогут сделать это не раньше следующего года.

Помощь в проекте будут оказывать эксперты, историки из России и Финляндии: с российской стороны - это сотрудники института языка, литературы и истории КарНЦ, а также специалисты Петрозаводского госуниверситета, финский пул экспертов будет сформирован до конца этого года.

Как отметил Петров, в 2022 году в Карелии будут открыты две новые постоянные выставки. Одна из них - в Калевальском районе, в этнокультурном центре "Калевалатало", другая - в деревне Вокнаволок Костомукшского городского округа. Здесь будут представлены предметы, найденные на территории рядом с мемориалом Кис-Кис, где в рамках проекта проводилось разминирование четырех гектаров земли, а также другие находки, которые были обнаружены во время экспедиций в Калевальском районе, но ранее не выставлялись. По словам Петрова, часть коллекции, рассказывающей о тыловой жизни во время войны, будет составлена из вещей, которые планируется покупать или принимать в дар от местных жителей.

"Выставки будут рассчитаны не только на российских, но и на европейских туристов, вся информация будет переведена на финский и английский языки. Экскурсанты смогут посмотреть тематические фильмы, интервью, которые были взяты нашими экспертами из Института языка, литературы и истории", - добавил собеседник агентства.

По направлению развития туризма в приграничной территории финские партнеры планируют сформировать базу данных всех военно-исторических объектов. "Электронная база будет доступна в мобильной версии. Таким образом, можно будет составить маршрут и после открытия границ посетить эти военно-исторические объекты. Считаем, что это будет интересно не только пожилому населению, но и молодежи и всем, кто интересуется военно-исторической тематикой", - отметил Петров.