Северную Осетию признали лидером СКФО по обеспечению доступа НКО на рынок услуг

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 октября. /ТАСС/. Северная Осетия является лидером СКФО по обеспечению доступа некоммерческих организаций на рынок услуг в социальной сфере. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Минэкономразвития республики.

"Северная Осетия заняла первое место среди регионов Северо-Кавказского федерального округа в рейтинге субъектов РФ по обеспечению доступа некоммерческих организаций (НКО) и социальных предпринимателей на рынок услуг в социальной сфере в 2020 году. Рейтинг сформирован Минэкономразвития России, его результаты озвучены в ходе пресс-конференции заместителя министра экономического развития Татьяны Илюшниковой", - говорится в сообщении.

Как было отмечено, в различных отраслях социальной сферы наблюдается положительная динамика по допуску и привлечению негосударственных организаций на рынок государственных соцуслуг. В прошлом году на 28% выросло количество негосударственных организаций в сфере охраны здоровья.

По словам замминистра, уровень доступа НКО в сфере оказания социальных услуг "означает более быстрое реагирование на запросы общества, развитие конкуренции в предоставлении услуг, развитие самого сектора социально ориентированных некоммерческих организаций и дополнительные возможности для социального предпринимательства". Илюшникова назвала лидеров указанного направления: Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Республика Башкортостан, Хабаровский край и Ненецкий автономный округ.

Северная Осетия стала лучшей в СКФО второй год подряд. А в общероссийском рейтинге республика расположилась на 36-й позиции, улучшив предыдущий показатель на три пункта.

В Северной Осетии зарегистрировано более 900 некоммерческих организаций.