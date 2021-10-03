Мишустин: участие в студенческом ЧМ по программированию позволяет стать лидером IT-сферы

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Международный студенческий чемпионат по программированию (International Collegiate Programming Contest, ICPC) позволяет его участникам продемонстрировать свои профильные знания и навыки и войти в число лидеров IT-индустрии. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в опубликованном в Telegram-канале кабмина видеообращении к участникам 44-го финала конкурса, проходящего с 1 по 6 октября в Москве.

"Уже более 40 лет соревнование в искусстве программирования является важным событием в IT-отрасли. Главное - оно позволяет участникам продемонстрировать глубокие математические знания, мастерство, оперативность, командное единство и, конечно, сделать первые шаги к успеху, войти в число лидеров IT-индустрии", - сказал Мишустин, возглавляющий организационный комитет чемпионата.

Глава кабмина отметил, что в финале собрались студенты из разных стран, и поздравил их с выходом в заключительный этап. "Вы все - люди талантливые, способные неординарно действовать, творчески мыслить, и нацелены на победу", - добавил Мишустин.

По его словам, с каждым годом растет интерес молодежи к интеллектуальной олимпиаде, что закономерно в эпоху цифровой революции. "Сегодня IT-индустрия стремительно развивается, и программирование лежит в основе всех ее специальностей", - продолжил премьер-министр.

Он подчеркнул, что в России гордятся успехами студентов ведущих вузов, которые уже многие годы становятся победителями и призерами чемпионата мира по программированию. "Это яркое доказательство того, что Россия обладает одной из лучших физико-математических школ, а инвестиции в талантливых студентов дают серьезную отдачу", - сказал Мишустин.

Он пожелал всем командам удачи и заслуженных побед. "Будем с большим вниманием следить за вашими выступлениями. И конечно, болеть за наших - за российскую сборную", - резюмировал председатель правительства.

О чемпионате

ICPC проводится с 1977 года. Как сообщала ранее пресс-служба чемпионата, участие в финале в Москве примут более 350 программистов в составе более 100 команд из 42 стран. При этом Россию представляют 15 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Перми, Нижнего Новгорода, Волгограда и Ижевска.

Участникам финала предстоит найти решение для уникальных алгоритмических задач разной степени сложности. Решение должно быть написано в виде кода на одном из языков программирования. Победителем станет команда, справившаяся с максимальным количеством задач в рамках установленного времени.

В организационный комитет чемпионата также входят вице-премьер Дмитрий Чернышенко, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин и др. Информационное агентство ТАСС является медиапартнером чемпионата.