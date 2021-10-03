Синоптик сообщил, что в Центральной России старое бабье лето наступит на следующей неделе

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Старое бабье лето с температурой до плюс 12 градусов наступит в Центральной России на следующей неделе, написал в воскресенье в Instagram ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Так, например, в Центральной России в ночные часы столбики термометров будут стремиться к нулевой отметке с наибольшей вероятностью легких заморозков в среду, четверг и пятницу, тогда как в разгар дня воздух сумеет прогреться до плюс 7-12 [градусов]. Ветер ожидается слабый, переменных направлений. В ночные и утренние часы вероятен очаговый туман. Это будет полноценный сезон, именуемый старым бабьим летом с характерной настоящей золотой осенью", - написал синоптик.

По словам Тишковца, на предстоящей неделе в средней полосе России будет находиться антициклон скандинавского происхождения, который станет "высушиваться". Из-за этого в регионе прогнозируется преимущественно солнечная и сухая погода с температурным фоном, соответствующим климатической норме начала октября, отметил он.

Во второй декаде месяца температура станет стремительно понижаться, повысится концентрация облачности, а также увеличится вероятность осадков, так как начнет постепенно активизироваться циклоническая деятельность, написал Тишковец. "При этом ближе к 20-м числам октября местами вперемешку с дождем может примешиваться и первый мокрый снег", - добавил он.