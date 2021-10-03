Катар включил вакцины "Спутник V" и Sinovac в список одобренных для прибывающих

КАИР, 3 октября. /ТАСС/. Власти Катара включили российскую вакцину против нового коронавируса "Спутник V", а также препарат китайской фирмы Sinovac в список одобренных для прибывающих на территорию эмирата. Об этом говорится в заявлении катарского Минздрава, которое было опубликовано в воскресенье на его сайте .

"Министерство здравоохранения информирует о нескольких обновлениях в своей политике относительно поездок из Катара и прибытия в эмират в условиях пандемии [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19. <...> В список условно утвержденных вакцин добавлены препараты "Спутник V" и Sinovac", - подчеркивается в сообщении.

Статус условно утвержденной вакцины, согласно разъяснениям на сайте ведомства, подразумевает, что лица, получившие две дозы такого препарата, а затем, спустя не менее 14 дней, одну дозу вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech или американского препарата Moderna, будут считаться полностью вакцинированными.

Помимо этого, вакцинированным двумя условно утвержденными препаратами перед поездкой в Катар необходимо сдать серологический тест (анализ крови для выявления в ней антител к коронавирусу), и сделать это не ранее 14 дней после получения второй дозы.

В новых правилах, которые вступят в силу с 6 октября, также отмечается, что на основании местных и международных эпидемических показателей к так называемым красному и зеленому перечням стран (в зависимости от уровня пандемии) будет добавлен "особый красный список" государств с наиболее сложной ситуацией с COVID-19.

Подданным и резидентам эмирата, а также иностранцам перед поездкой в Катар по-прежнему нужно заполнять регистрационный лист на сайте Минздрава или на специальной платформе www.ehteraz.gov.qa, куда приложить все необходимые документы. Исключение теперь составляют лица, прошедшие вакцинацию одобренными препаратами и прибывающие из 11 стран зеленого списка, который включает, в частности, Австралию, Канаду, Германию, Латвию, Новую Зеландию, Польшу и Румынию. Россия в настоящий момент находится в красном списке.

Ситуация с пандемией в Катаре

По последним данным, в стране с населением 2,7 млн человек зарегистрировано 1 148 активных случаев заражения коронавирусом, 235 159 пациентов уже выздоровели, а 606 жителей умерли от последствий заражения.

В Катаре продолжается активная вакцинация населения от коронавируса, которая началась в декабре 2020 года. Количество доз вакцин, введенных жителям страны, по данным Минздрава, достигло уже 4 724 998.