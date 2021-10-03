Трое отказавшихся привиться от коронавируса гвардейцев Ватикана ушли в отставку

ЖЕНЕВА, 3 октября. /ТАСС/. Трое швейцарских гвардейцев из элитной охраны Папы Римского, отказавшиеся прививаться от коронавируса, ушли в отставку. Об этом сообщила в воскресенье газета Tribune de Geneve со ссылкой на официального представителя папской гвардии лейтенанта Урса Брайтенмозера.

Как отмечает издание, трое швейцарских гвардейцев "предпочли уйти в отставку, чтобы избежать обязанности вакцинироваться". Брайтенмозер подтвердил эту информацию, отметив, что отставка была добровольной. Он сообщил, что трое других рекрутов гвардии, которые до настоящего времени не вакцинировались, приняли решение привиться. По его словам, они временно отстранены от выполнения служебных обязанностей до прохождения вакцинации. "Это соответствует мерам, принятым в других армейских корпусах мира", - заверил официальный представитель.

В интервью швейцарскому информационному агентству Keystone-ATS в воскресенье Брайтенмозер пояснил, что "все гвардейцы приглашены вакцинироваться, чтобы защитить свое собственное здоровье и здоровье тех, с кем они имеют контакт".

Tribune de Geneve в свою очередь напомнила, что с 1 октября сотрудники служб Святого престола для входа на территорию Ватикана обязаны иметь пропуск, подтверждающий прививку или наличие отрицательного теста на коронавирус, сделанного не более чем за 48 часов. В сентябре 2020 года тестирование среди гвардейцев выявило 11 случаев заражения. Эти военнослужащие были тогда немедленно изолированы, а санитарные меры усилены.

В папской гвардии, созданной в 1506 году, служат 135 граждан Швейцарии. Официальное название этого воинского подразделения - Пехотная когорта швейцарцев священной охраны римского понтифика. Швейцарская гвардия, исторически состоявшая из наемников, заслужила привилегию быть персональной папской охраной в 1527 году, проявив особую отвагу во время захвата Рима войсками императора Священной Римской империи Карла V.