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С начала года аэропорт Симферополя принял более 6 млн пассажиров

Это рекордный показатель за всю историю воздушной гавани

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Аэропорт Симферополя обслужил с начала текущего года свыше 6 млн пассажиров, что является рекордным показателем за всю историю авиаузла, сообщила в понедельник пресс-служба аэропорта.

"Международный аэропорт Симферополь к 4 октября впервые в своей истории обслужил 6 млн человек в течение года. Самолет авиакомпании "Россия" из Сочи, на котором прилетел в Крым юбилейный пассажир, встретили на перроне водяной аркой. Авиакомпания "Россия" впервые начала обслуживать рейсы между Симферополем и Сочи", - говорится в сообщении.

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