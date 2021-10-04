С начала года аэропорт Симферополя принял более 6 млн пассажиров

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Аэропорт Симферополя обслужил с начала текущего года свыше 6 млн пассажиров, что является рекордным показателем за всю историю авиаузла, сообщила в понедельник пресс-служба аэропорта.

"Международный аэропорт Симферополь к 4 октября впервые в своей истории обслужил 6 млн человек в течение года. Самолет авиакомпании "Россия" из Сочи, на котором прилетел в Крым юбилейный пассажир, встретили на перроне водяной аркой. Авиакомпания "Россия" впервые начала обслуживать рейсы между Симферополем и Сочи", - говорится в сообщении.