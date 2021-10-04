В Крыму за сутки зафиксировали 435 случаев заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. За минувшие сутки в Крыму зафиксировали 435 случаев заражения коронавирусом. Об этом в понедельник сообщается на сайте министерства здравоохранения региона.

"По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 3 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 435 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 80 922 положительных на COVID-19", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на коронавирус в Крыму за сутки были протестированы 4 111 человек. Выздоровевших за сутки - 61 человек.

С 1 июля в течение двух месяцев в Крыму ежедневно фиксировали более 300 случаев. С 30 августа уровень впервые опустился ниже этого показателя, однако в конце сентября статистика по распространению коронавируса в Крыму вернулась к летним показателям и перешагнула отметку в 400 случаев в сутки.

По данным Минздрава Крыма, всего с начала пандемии выздоровели более 69 тыс. человек, умерли свыше 2,6 тыс. пациентов.